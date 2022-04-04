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В Самарской области в 2021 году из общего числа выявленных преступлений нераскрытых на 5,5% меньше

4 апреля 2022 12:00
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В Самарской области в 2021 году из общего числа выявленных преступлений нераскрытых на 5,5% меньше

Как пишет газета «Самарское Обозрение», информация на портале правовой статистики (ППС) Генпрокуратуры РФ по показателям преступности в регионах обновляется ежемесячно на основании данных, предоставленных прокуратурами субъектов РФ, затем эта информация сводится в годовую отчетность и появляется «картинка» криминогенной ситуации в каждом регионе РФ, сообщает Обозрение.

Недавно информация на портале в очередной раз обновилась, появились цифры по криминогенной ситуации в ушедшем году во всех субъектах РФ, включая Самарскую область. Согласно данным ППС, в 2021 году в регионе было зарегистрировано 43280 преступлений – на 2,4% меньше, чем в 2020 году (44332). По этому показателю вот уже второй год Самарская область занимает 13-е место в стране.

На 10,2% меньше зарегистрировано преступлений особой тяжести — 2910 (было 3241). А вот тяжких преступных деяний, напротив, выявлено больше на 4,3% — 8512 (было 8163). Количество преступлений средней тяжести снизилось на 8,2% (было 12307, стало 11294), ненамного, но сократилось число преступлений небольшой тяжести (было 20621, стало 20564).

Из общего числа выявленных преступлений нераскрытыми остались 17484, то есть на 5,5% меньше, чем в 2020 году (тогда нераскрытых было 18502). Количество нераскрытых преступлений в 2021 году составляет 40,39%, соответственно, общая раскрываемость преступлений по региону – 59,61%. У полиции процент раскрываемости еще выше – порядка 60,24%.

В 2020 году эта цифра, по данным областного ГУ МВД, была равна 57,2%, то есть можно констатировать небольшой рост этого важного показателя работы силовиков. Рост раскрываемости коррелируется со небольшим снижением (на 2%) числа так называемых телефонных мошенничеств, на которые в 2020 году приходилось больше половины всего массива тяжких преступлений.

Прогноз на 2022 год еще более оптимистичный: с ликвидацией в ходе специальной военной операции ВС РФ мошеннических «колл-центров» на Украине число телефонных мошенничеств уже упало в десятки раз по всей стране.

Еще одно важное направление, по которому в Самарской области достигнуты некоторые успехи, это борьба с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений, в первую очередь, в незаконный оборот наркотиков. По данным полиции и Генпрокуратуры, криминальная активность несовершеннолетних в Самарской области в 2021 году сократилась на 33,4%. Количество несовершеннолетних преступников тоже уменьшилось на 12,8%.

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