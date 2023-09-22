В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества

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В последнее время УФСБ России по Самарской области отмечены участившиеся случаи телефонного мошенничества, в ходе которого злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности и склоняют жителей региона к переводу денежных средств на неустановленные счета под предлогом обеспечения безопасности и сохранности денежных средств.

Звонки гражданам осуществляются с различных сотовых номеров. Для большей убедительности злоумышленники посредством интернет-мессенджеров отправляют фото поддельных служебных удостоверений сотрудников ФСБ России, справок различных организаций, а также постановлений о возбуждении уголовных дел.

После того, как мошенники получают часть денежных средств, они сообщают потерпевшему, что данные средства перечислены в фонд поддержки ВСУ, и указанная информация будет передана ими в правоохранительные органы РФ с целью привлечения к уголовной ответственности, если пострадавший дополнительно не отправит денежные средства на счета злоумышленников.

В связи с изложенным, Управление призывает граждан к бдительности и напоминает о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении операций с банковскими картами.