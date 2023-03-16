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В Самарской области телефонный террорист "заминировал" поезд

16 марта 2023 11:37
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В Самарской области телефонный террорист заминировал поезд

В ноябре 2022 года на номер экстренной службы «112» поступило анонимное сообщение о минировании электропоезда сообщением «Сызрань-Самара». В ходе осмотра состава взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно со Средневолжским ЛУ МВД России на транспорте за совершение данного противоправного деяния в короткий срок установлен  и задержан гражданин России Спиридонов Евгений Викторович, 1969 г.р.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте
 в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.207 УК РФ.

Куйбышевским районным судом г. Самары фигурант уголовного дела признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 1 году ограничения свободы.

УФСБ России по Самарской области напоминает, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является преступлением против общественной безопасности и влечет за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.

 

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