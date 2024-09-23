В Самарской области сотрудники полиции провели акцию «Осторожно, мошенники!»

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Молодым людям напомнили, как защитить себя от действий злоумышленников.

Полицейские Самарской области особое внимание уделяют профилактике мошенничества, проводя беседы как с гражданами пожилого возраста, так и с молодежью.

Так, в Большеглушицком районе в рамках акции «Осторожно, мошенники!» сотрудники полиции провели на оживленных улицах профилактические беседы с молодыми людьми.

Полицейские напомнили гражданам о правилах борьбы с мошенниками, рекомендовав не передавать незнакомцам свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон, а в случае подозрительного звонка с неизвестного номера незамедлительно заканчивать разговор.

В завершение мероприятия сотрудники полиции раздали молодым людям информационные памятки – «Осторожно, мошенники!» с советами о том, как уберечь себя и своих близких от действий злоумышленников.