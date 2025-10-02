В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика

182

Сотрудники Госавтоинспекции, находясь на маршруте патрулирования в Комсомольском районе города Тольятти, остановили для проверки документов автомобиль Mini Cooper с государственными номерами Московского региона. Внимание полицейских привлекло поведение водителя, который сильно нервничал и просил ускорить проверку. Госавтоинспекторы решили провести досмотр автомобиля. В присутствии понятых, в багажном отсеке и в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли вакуумные и полиэтиленовые пакеты с расфасованным порошкообразным веществом. Сотрудники полиции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Изъятое сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых пакетах находилось свыше пяти килограммов мефедрона, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По данным сотрудников уголовного розыска задержанным является житель Московской области 1973 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил оперативникам, что приобрел партию наркотика через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем тайников-закладок на территории города Тольятти.

Следственным управлением У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере). Судом, по ходатайству органа следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полицейские устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков на территорию города и лиц, причастных к противоправной деятельности.