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В Самарской области предстанут перед судом наркозакладчики 39 тайников-закладок

13 октября 2022 10:52
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В Самарской области предстанут перед судом наркозакладчики 39 тайников-закладок

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении троих членов преступной группы. 

Следствием установлено, что летом этого года трое подозреваемых – жители ближнего зарубежья, прибывшие в Самарскую область – двое мужчин 1997 и 2001 годов рождения и одна женщина 1995 года рождения, познакомившись в соцсетях, приобрели через тайник запрещенное вещество и планировали сбыть его путем закладок на территории города Новокуйбышевска.

Довести до конца свой преступный замысел они не смогли, так как были задержаны в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Наблюдение» сотрудниками ОНК городского отдела полиции в одном из дворов города.

У одного из подозреваемых в присутствии понятых обнаружено и изъято восемь свертков из черного полиэтилена, у второго – семь. В сотовом телефоне одного из подозреваемых и подозреваемой обнаружены и изъяты фотографии участков местности, где они оборудовали 39 тайников-закладок, и переписка с неустановленными лицами, которым они передавали информацию через мессенджер. Сотрудниками полиции в присутствии понятых были осмотрены все 39 участков, на каждом из них было обнаружено по одному свертку с веществом внутри. Согласно проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизе все изъятое вещество является наркотическим средством – героин. Общая масса изъятого составила 25 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемые, по данным полицейских, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом любым удобным способом: - в ближайший отдел полиции или по телефону 102; - на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23; - на официальный интернет-сайт через сервис «Прием обращений».

 

Теги: Стоп Наркотик

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