В Самарской области появился новый вид мошенничества

183

Жителей Самарской области предупреждают об очередной мошеннической схеме. Специалисты Роспотребнадзора по региону рассказали, как не попасть на «удочку» и не стать жертвой обмана.

Сейчас самарцы жалуются на звонки, которые производятся якобы от имени заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области. Голос в трубке предлагает перевести денежные средства на благотворительность, а именно купить средства индивидуальной защиты или же помочь в строительстве клиники.

Эксперты предупреждают, что доверять этому нельзя. Обо всех случаях мошенничества по телефону стоит незамедлительно рассказывать правоохранительным органам региона, пишет ГТРК Самара.