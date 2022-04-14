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В Самарской области полицейские применили табельное оружие, останавливая пьяного водителя

14 апреля 2022 13:48
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В Самарской области полицейские применили табельное оружие, останавливая пьяного водителя

Около 18:00 час. 8 апреля текущего года в ходе патрулирования автодороги «Урал-Исаклы-Шентала» наряд ДПС ОГИБДД ОМВД России по Шенталинскому району с целью проверки документов попытался остановить автомобиль «Лада Гранта».

Водитель проигнорировал требование полицейских об остановке, продолжил движение на большой скорости, с грубыми нарушениями ПДД, чем создавал реальную угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения.

Дорожные полицейские, передав информацию дежурному, немедленно приступили к преследованию автомобиля.

Полицейские неоднократно предупреждали водителя при помощи специального громкоговорящего устройства, что в случае не остановки будет применено оружие, но нарушитель не реагировал и продолжал движение в сторону выезда на федеральную трассу «М-5 Урал».

До выезда на федеральную трассу сотрудники приняли решение применить табельное оружие для остановки автомобиля, предварительно убедившись в безопасности окружающих. В результате прицельной стрельбы полицейские повредили колесо автомобиля, и водитель был вынужден остановить транспортное средство. После этого сотрудники Госавтоинспекции задержали нарушителя.

Житель Кинельского района 1995 года рождения, у которого были явные признаки алкогольного опьянения, не имел права управления транспортным средством. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя составлено 5 административных протоколов.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. В ходе погони никто из участников дорожного движения не пострадал.

Теги: Полиция

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