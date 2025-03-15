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В Самарской области по указанию мошенников женщина взяла кредит под высокие проценты

15 марта 2025 12:15
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В Самарской области по указанию мошенников женщина взяла кредит под высокие проценты

В отдел полиции Самарской области обратилась 28-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,16 млн рублей.
В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшей позвонила неизвестная, представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила ведущего инженера-конструктора одного из ООО, что по ее доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства на финансирование ВСУ. Собеседница уверяла: «Чтобы не стать сообщницей и поймать преступника, обязательно нужно исчерпать кредитную историю и посоветовала оформить микрозаймы, для более быстрого сбора суммы». Все затраты после «спецоперации» ей обещали вернуть. Средства в размере 1 160 000 рублей необходимо срочно перевести на безопасный счёт. Девушка перевела деньги по названным реквизитам. Спустя несколько часов девушка поняла, что стала жертвой обмана. После чего жительница Самарской области обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.


Не верьте срочным требованиям: мошенники часто создают искусственную спешку, чтобы вы не успели подумать.

Не переводите деньги незнакомцам: банки и госорганы никогда не просят перевести средства на "безопасный счет".

Теги: Мошенники

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