В Самарской области перед судом предстанут обвиняемые в создании вооруженной банды

175

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организатора и участников преступной вооруженной группы (банды).

Двоим 23-летним безработным, ранее судимым самарцам предъявлено обвинение в совершении в составе организованной группы многочисленных разбойных нападений, грабежей, вымогательств, кражи, мошенничества, незаконного оборота оружия. 29-летнему мужчине, безработному гражданину иностранного государства, незаконно находившемуся на территории Российской Федерации, не входящему в состав вооруженной группы, предъявлено обвинение в совершении грабежа.

Установлено, что один из фигурантов в январе 2022 года создал на территории Самарской области устойчивую вооруженную группу, в которую вовлек своего 23-летнего приятеля и неустановленных следствием лиц. Под его руководством с января 2022 года по март 2024 года в отношении 13 жителей региона совершены 26 преступлений.

По данным следствия, злоумышленники совершали нападения на жителей города Самары и Самарской области. Под угрозой применения оружия, в том числе огнестрельного, а также применения физического насилия, они требовали от граждан признания своей причастности к незаконному обороту денежных средств или наркотиков. Таким образом, вымогали у жителей деньги и мобильные телефоны. Общий ущерб, причиненный пострадавшим, составил более миллиона рублей.

В ходе совместно проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области весной 2024 года фигурантов задержали.

При задержании и в ходе обысков по местам проживания обвиняемых оперативниками обнаружены мобильные телефоны, сим карты, а также предметы, конструктивно схожие с пистолетами и патронами. По результатам проведенного исследования Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области изъятыми являются – пневматический и травматический пистолеты, а также незаконно приобретённый травматический пистолет, переделанный в боевой с патронами 9 мм к нему, пригодными к стрельбе.

Возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство. По ходатайству органов предварительного следствия троим обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело, включающее в себя 98 томов, с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО