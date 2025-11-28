В Самарской области пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей

Женщина 1950 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму 320 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и хранившееся дома деньги передала неизвестному мужчине наличными у подъезда. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.