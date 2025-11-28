Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
Крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей

150
В Самарской области пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей

Женщина 1950 года рождения стала жертвой мошенника, который обманул ее на сумму 320 000 рублей. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местную жительницу, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно передать их курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и хранившееся дома деньги передала неизвестному мужчине наличными у подъезда. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Новости по теме
Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ
28 ноября 2025, 10:03
Мошенники воруют деньги под видом скидок на услуги ЖКХ
Они сначала проводят "информационный" звонок, представляясь сотрудниками соцзащиты или районных управ. Они уведомляют о фиктивных скидках на оплату ЖКУ и... Криминал
182
Мошенники начали обманывать самарских водителей с помощью «антирадаров»
27 ноября 2025, 13:52
Мошенники начали обманывать самарских водителей с помощью «антирадаров»
Программы распространяются через анонимные каналы Telegram и пиратские сайты в формате APK и обещают предупреждать о камерах фиксации нарушений ПДД. Криминал
644
Очередного самарца обманул мошенник, который представился сотрудником банка
27 ноября 2025, 10:59
Очередного самарца обманул мошенник, который представился сотрудником банка
Собеседник убедил его в том, что с карты производятся переводы на крупную сумму денег на подозрительные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело. Криминал
639
В центре внимания
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
