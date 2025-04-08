В Самарской области пенсионерка стала жертвой мошенников, потеряв более 36 тысяч рублей.

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Жертвой обмана стала 69-летняя жительница села Усолье Шигонского района.

Сначала женщине пришло СМС о списании денег с её расчетного счета за покупку, которую она не совершала. Сразу после этого ей позвонил мужчина, представившийся продавцом бытовой техники. Он убедил пенсионерку, что деньги списаны по ошибке и он может и хочет их вернуть. Для этого он попросил у женщины пароль от банковского приложения.

Введенная в заблуждение сельчанка предоставила необходимую информацию, после чего злоумышленник мгновенно перевел более 36 тысяч рублей на свой счет. Обман раскрылся, когда женщина заметила несоответствия в СМС о списании средств.

После этого пострадавшая обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование.

Мошенники все чаще используют схему с фальшивыми возвратами денег. Полиция призывает граждан быть бдительными и ни под каким предлогом не сообщать пароли от банковских приложений посторонним лицам.