В Самарской области пенсионер стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1,9 млн

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В отдел полиции Самарской области обратился 68-летний местный житель с заявлением о хищении на 1 930 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионеру поступил видеозвонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для их сохранности необходимо срочно перевести средства на “безопасный счет”. Мужчина выполнил все требования злоумышленника и перевел все свои накопления на указанные реквизиты. После чего мошенник перестал выходить на связь и пенсионер понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.