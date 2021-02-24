В Самарской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном размере

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По данным следствия, житель поселка городского типа Безенчук Самарской области, в соответствии с контрактом, заключенным с Администрацией муниципального района, обязался выполнить работы по ликвидации мест размещения отходов.

Однако отходы, складирующиеся в сельском поселении, подлежащие вывозу и утилизации, директор общества с ограниченной ответственностью 1988 года рождения разместил под грунт земли на том же участке местности. После этого, используя свое служебное положение, представил в Комитет по строительству Администрации муниципального района проектно-сметную и бухгалтерскую документации, не соответствующие действительности, указав, что работы выполнены на общую сумму свыше 1,27 миллиона рублей.

Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им противоправного деяния, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, они соединены в одно производство..

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Безенчукский районный суд Самарской области, сообщает облМВД.