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В Самарской области направлено в суд о хищениях в рамках нацпроекта

23 июля 2022 11:30
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В Самарской области направлено в суд о хищениях в рамках нацпроекта

Заместителем прокурора г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по материалам прокурорской проверки по факту совершения хищения бюджетных денежных средств принадлежащих министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и дминистрации муниципального района Волжский Самарской области, в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», путем обмана должностных лиц МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области и придания видимости законности своим действиям. Вследствие чего причинен ущерб на сумму более 1,8 млн  рублей, то есть в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела между Муниципальным бюджетным учреждением «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области и предпринимателем в рамках исполнения «Национального проекта «Жилье и городская среда», Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключен муниципальный контракт по благоустройству сквера, расположенного в с.п. Черноречье.

По версии следствия, он предоставил заказчику недостоверные сведения о результатах выполненных работ, предусмотренных контрактом, на основании которых перечислены денежные средства.

В целях возмещения причиненного преступлениями ущерба приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому на сумму более 3 млн рублей, сообщает облпрокуратура. 

Теги: Уголовное дело

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