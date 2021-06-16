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В Самарской области мужчине бросили в ноги взрывное устройство

16 июня 2021 13:33
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В Самарской области мужчине бросили в ноги взрывное устройство

 Уроженца Ульяновской области обвиняют по пяти уголовным статьям, включая и вовлечение несовершеннолетнего в тяжкие преступления.

По версии правоохранителей, 28-летний парень в октябре прошлого года в Самаре на улице Теннисной бросил под ноги своего обидчика взрывное устройство. Потерпевший не пострадал, но досталось припаркованному автомобилю. Перед этим обвиняемый хорошо выпил и погулял. Кроме того, ранее в апреле 2020-го года обвиняемый ограбил дом и вынес вещей на 30 тысяч рублей. При этом, в краже участвовал подросток, который, выражаясь на воровском сленге, стоял на "шухере". Участвовать в грабеже подростка уговорил обвиняемый. В следственном комитете сообщили сегодня, что против бывшего ульяновца собрана достаточная доказательная база и дело направлено в суд, пишет КТВ-Луч.

 

Теги: взрывное устройство уголовное дело

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