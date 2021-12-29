В Самарской области мужчина напал на свою девушку с ножом, потом его нашли мертвым

118

В Самарской области правоохранители выясняют детали жуткого происшествия. Оно произошло в ночь на вторник, 28 декабря, в одном из домов на Ленинском проспекте.

— На лестничной клетке мужчина напал на свою девушку с ножом. Он ударил ее в шею, а потом убежал в другой дом. Там он совершил суицид, — сообщил 63.RU источник, знакомый с ситуацией.

По словам очевидцев, между молодыми людьми за несколько минут до инцидента вспыхнула ссора. Один из жильцов дома услышал крики и вместе с соседом выбежал девушке на помощь. Они же вызвали скорую и полицию.

— Повсюду была кровь. Пол, почти вся лестничная клетка была в ней, — рассказали очевидцы.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Девушку сначала отправили в реанимацию, где врачи наложили ей швы. После потерпевшую перевели в обычную палату.

По факту нападения полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельства гибели нападавшего предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета.