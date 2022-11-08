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В Самарской области изъято более 3,5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ

8 ноября 2022 09:38
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В Самарской области изъято более 3,5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ

Подведены итоги второго этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Самарской области проведен в октябре текущего года и направлен на привлечение активных граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Всего за время акции в органы внутренних дел Самарской области поступило 55 обращений от граждан, из которых 46 - о фактах незаконного оборота наркотиков. Все обращения и сообщения граждан были тщательно проверены.

По информации Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, в период проведения второго этапа акции выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В период проведения акции из незаконного оборота полицейскими изъято более 3,5 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками органов внутренних дел проверено свыше 620 мест массового пребывания молодежи.

По итогам проведения первого этапа акции выявлено 16 административных правонарушения, среди которых 15 предусмотрены ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»;   один - ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

Кроме этого, полицейскими выявлено 24 интернет-ресурса, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация направлена в Роскомнадзор, в настоящее время они заблокированы.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

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