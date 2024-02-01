В Самарской области ищут педофила из Перми

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Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в тяжком противоправном деянии, совершенном в июне 2014 года в Орджоникидзевском районе города Пермь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. В ходе проведённой работы со слов потерпевшей и свидетелей установлены приметы и составлен субъективный портрет злоумышленника.

Полицейские продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 35-40 лет, рост 180 – 185 см см, худощавого телосложения.

Был одет: куртка спортивная белого цвета с полосками на рукавах красного цвета, штаны белого цвета, тапки черного цвета на шнурках. При себе имел солнцезащитные очки в квадратной оправе, одно стекло – с трещиной. Может передвигаться на автомобиле Daewoo Nexia серебристого или золотистого цвета с задним, а так же возможно, и передним бампером черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел. 8(342) 249-54-55, 102. Конфиденциальность гарантируется!