Главные новости:
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Союз художников Самары приглашает на предновогоднюю ярмарку
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения

26 ноября 2025 14:03
77
В октябре текущего года в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от местного жителя 1977 года рождения о том, что неизвестный мужчина, угрожая насилием, похитил у его 72-летней матери ювелирные украшения стоимостью 50 тысяч рублей: цепочку, нательный крест и серьги.

По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции убедились, что женщине не требуется медицинская помощь, провели осмотр частного дома, изъяли ряд следов, опросили потерпевшую и очевидцев.

Сельская жительница пояснила, что нападение произошло, когда она находилась дома одна и открыла дверь, услышав стук. На пороге стоял молодой человек, который ранее приходил к ней в гости в сопровождении односельчан. Злоумышленник, угрожая расправой, сорвал золотые украшения и скрылся. Женщина дождалась возвращения сына домой, рассказала о случившемся, и он обратился в полицию за помощью.

Оперуполномоченные установили, что безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 37-летний житель областного центра приезжал в село к своей знакомой и после нападения спешно уехал.

В Самаре сотрудники уголовного розыска установили ломбард, куда злоумышленник сдал, проехав 160 км, похищенное золото, и изъяли ценности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места, где мог находиться мужчина, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении давшего признательные показания задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». По ходатайству следователя судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ювелирные изделия следователями изъяты из ломбарда и приобщены в установленном законом порядке к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

