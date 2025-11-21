Я нашел ошибку
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам

21 ноября 2025 09:26
В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам

Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что её родственник попал в серьёзное ДТП. Чтобы «спасти» его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.

Связавшись с родителями «пострадавшего», женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим. 

Обманутая жительница региона незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

К сожалению, такие случаи — не редкость. Злоумышленники часто используют психологическое давление, играют на чувствах и страхах пожилых людей.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: 

 

1. Проверяйте информацию – прежде чем действовать, позвоните родственнику или его близким, чтобы уточнить ситуацию.  

2. Не торопитесь – мошенники давят на срочность, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу, посоветуйтесь с семьёй.  

3. Не сообщайте личные данные – никому не называйте номера карт, паспортные данные, коды из SMS.

