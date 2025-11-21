В Самарской области 78-летняя женщина потеряла 500 000 рублей, поверив мошенникам

117

Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что её родственник попал в серьёзное ДТП. Чтобы «спасти» его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.

Связавшись с родителями «пострадавшего», женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим.

Обманутая жительница региона незамедлительно обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

К сожалению, такие случаи — не редкость. Злоумышленники часто используют психологическое давление, играют на чувствах и страхах пожилых людей.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает:

1. Проверяйте информацию – прежде чем действовать, позвоните родственнику или его близким, чтобы уточнить ситуацию.

2. Не торопитесь – мошенники давят на срочность, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу, посоветуйтесь с семьёй.

3. Не сообщайте личные данные – никому не называйте номера карт, паспортные данные, коды из SMS.