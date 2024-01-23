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В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану

23 января 2024 10:59
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В Самарской области 22-летняя женщина пыталась прислать мужу марихуану

 

В октябре прошлого года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по г. Новокуйбышевску получили информацию, что 22-летняя жительница Самары собирает посылку с марихуаной для супруга, который находится в командировке.

С целью проверки полученной информации полицейские задержали женщину, у которой в присутствии понятых изъяли посылку. В коробке находился 21 пакетик с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Со слов задержанной, посылка предназначалась мужу, находящемуся в командировке. Женщина, зная, что муж употребляет наркотики, хотела преподнести ему сюрприз: нашла куст дикорастущей конопли неподалеку от дома, собрала части растения, высушила и расфасовала высушенную массу по маленьким зип-пакетикам, которые поместила в пачки влажных салфеток, добавив корицу.

В экспертно-криминалистическом отделе ГУ МВД России по Самарской области исследованием установлено, что посылка содержит наркотическое вещество - марихуану (тетрагидроканнабинол), общей массой свыше 9 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску злоумышленнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконная пересылка растений, содержащих наркотические средства в значительном размере).

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жительницы Самары направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: Стоп Наркотик

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