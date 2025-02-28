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В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 31-летний адвокат

28 февраля 2025 10:53
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В Самаре жертвой телефонных мошенников стал 31-летний адвокат

История началась с обычного звонка на рабочий телефон. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил тревожную новость: якобы мошенники пытаются оформить кредит на имя адвоката.

Собеседник действовал профессионально: назвал все банковские реквизиты, предоставил “документ о попытке мошенничества” и даже убедил адвоката в срочности принимаемых мер. Под предлогом защиты сбережений, он убедил юриста перевести все накопления на “безопасный счёт”.

Адвокат, который по роду деятельности должен был лучше других понимать риски, поддался на уловки мошенников. В течение нескольких часов он снимал и переводил на указанные счета 640 тысяч рублей. Только после завершения всех операций до него дошло, что он стал жертвой классической схемы обмана.

К сожалению, подобные случаи не редкость даже среди людей, профессионально разбирающихся в правовых вопросах. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, играя на эмоциях и создавая ощущение срочности действий. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, полиция проводит мероприятия по розыску злоумышленников.

 

Теги: Мошенники

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