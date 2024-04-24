В Самаре женщина из-за отказа приехать в гости сожгла приору бывшему супругу

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В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на улице Авроры в областном центре, произошло возгорание автомобиля Lada Priora.

После того, как возгорание транспортного средства ликвидировали пожарные, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что совершен поджог. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ.

Потерпевший в ходе опроса пояснил оперуполномоченным, что в вечернее время у него произошел конфликт с бывшей супругой. Она позвонила и потребовала, чтобы он приехал по указанному адресу. Самарец, сославшись на дела, отказался. Через несколько часов после разговора его разбудил сосед и сообщил о возгорании автомобиля.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания предполагаемой злоумышленницы и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. В ходе опроса женщина полностью признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что совершила поджог транспортного средства вместе со своим знакомым. Мужчину позже задержали на территории областной столицы.

Полицейскими установлено, что ранее не судимая жительница Самары 1990 года рождения, в течение дня распивала спиртные напитки в компании своего 35-летнего знакомого. Вечером, поссорившись с бывшим супругом по телефону, уговорила приятеля отомстить ему. Вместе они приехали к ближайшей автозаправочной станции и приобрели канистру с бензином, что подтвердили изъятые с камер видеонаблюдения записи. Друг женщины облил транспорт «соперника» легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После содеянного злоумышленники вернулись в квартиру и продолжили распивать спиртные напитки.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре бывшей супруге потерпевшего и ее знакомому предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в Советский районный суд г. Самары.