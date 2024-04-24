В Самаре женщина из-за отказа приехать в гости сожгла приору бывшему супругу

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. 
Солисты Шостакович Опера Балет прошли в III тур конкурса артистов балета «Арабеск»
Концерт будет посвящен городу Тольятти, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ветеранам АО «АВТОВАЗ».
АВТОВАЗ дарит Тольятти музыкальный подарок: концерт под руководством маэстро Гергиева
Прощание с артистом состоится 25 апреля 2024 года в 14:30 в Колонном зале театра.
Ушел из жизни яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Зураб Базоркин
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
В Самарской области состоялись региональные соревнования среди школьных команд "Чудо-шашки"
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
Самарцы с приходом весны начали активно покупать семена
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
В Ленинском и Промышленном районах Самары расселят ветхие двухэтажки
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Для Самары хотят закупить еще 33 новых трамвая
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Каждый третий автор не начинает писать книгу или сценарии из-за страха критики
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.29
0.04
EUR 99.56
0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу
Сотрудники Самарского Росреестра побывали на военно-патриотической постановке «А зори здесь тихие...»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре женщина из-за отказа приехать в гости сожгла приору бывшему супругу

24 апреля 2024 09:32
154
В Самаре женщина из-за отказа приехать в гости сожгла приору бывшему супругу

В полицию поступило сообщение о том, что возле одного из домов, расположенных на улице Авроры в областном центре, произошло возгорание автомобиля Lada Priora.

После того, как возгорание транспортного средства ликвидировали пожарные, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины и возможных очевидцев, изъяли предметы и следы. Изучив полученную информацию, полицейские предположили, что совершен поджог. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.2 ст. 167 УК РФ.

Потерпевший в ходе опроса пояснил оперуполномоченным, что в вечернее время у него произошел конфликт с бывшей супругой. Она позвонила и потребовала, чтобы он приехал по указанному адресу. Самарец, сославшись на дела, отказался. Через несколько часов после разговора его разбудил сосед и сообщил о возгорании автомобиля.

Сотрудники полиции выехали по адресу проживания предполагаемой злоумышленницы и доставили ее в отдел для выяснения обстоятельств. В ходе опроса женщина полностью признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что совершила поджог транспортного средства вместе со своим знакомым. Мужчину позже задержали на территории областной столицы.

Полицейскими установлено, что ранее не судимая жительница Самары 1990 года рождения, в течение дня распивала спиртные напитки в компании своего 35-летнего знакомого. Вечером, поссорившись с бывшим супругом по телефону, уговорила приятеля отомстить ему. Вместе они приехали к ближайшей автозаправочной станции и приобрели канистру с бензином, что подтвердили изъятые с камер видеонаблюдения записи. Друг женщины облил транспорт «соперника» легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После содеянного злоумышленники вернулись в квартиру и продолжили распивать спиртные напитки.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре бывшей супруге потерпевшего и ее знакомому предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигурантов направлено в Советский районный суд г. Самары.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
233
Обсудили результаты и приоритетные задачи развития Самарской области.
23 апреля 2024  19:37
В Самаре состоялся съезд Совета муниципальных образований региона
392
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
22 апреля 2024  13:59
Экс-директора национального парка «Самарская лука» полностью оправдали
435
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2024  12:06
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
646
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
21 апреля 2024  11:47
На Станкозаводе в Самаре сегодня пройдет первый большой уличный дизайн-маркет
718
Весь список