В Самаре задержан подозреваемый в угоне автомобиля в Шенталинском районе

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В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Шенталинскому району поступило сообщение от местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ 2110». Заявитель пояснил, что машина была припаркована возле дома, а запасные ключи он недавно давал брату.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер автомобиля и ориентировал на розыск похищенного транспортного средства наружные службы полиции.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Шенталинскому району отследили маршрут передвижения угнанного автомобиля и выяснили, что автомобиль передвигается в поселке Мехзавод областного центра. Сотрудники полиции незамедлительно связались с ближайшими экипажами ДПС, патрулирующими данный участок.

Инспекторы ДПС, заметившие автомобиль на одной из улиц поселка, предприняли попытку остановить транспортное средство, однако водитель законное требование сотрудников полиции проигнорировал и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони дорожные полицейские остановили транспортное средство в районе дома № 29 в Первом квартале пос. Мехзавод, и задержали водителя. Злоумышленника доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а машину поместили на специализированную стоянку.

В ходе опроса 31-летний житель Шенталинского района признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что просто хотел доехать на машине до Самары, а брата не успел поставить в известность.

По данным полицейских, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу и заведомо ложный донос.

Отделением дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ по «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.