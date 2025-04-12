В Самаре за мошенничество осудили директора юридической фирмы

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Промышленный районный суд г. Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя юридической фирмы. Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее в 2024 году она осуждена за совершение аналогичных преступлений.

В ходе судебного следствия установлено, что юрист заключила договоры оказания юридических услуг и представительства в суде с 14 клиентами. Для придания видимости исполнения условий договоров она подготовила обращения в суд по типовым образцам из открытых источников сети Интернет, однако фактически никакой квалифицированной помощи клиентам не оказала. Общая сумма договоров составила 1,7 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.