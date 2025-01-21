В Самаре за 15 случаев мошенничества перед судом предстанет сотрудник маркетплейса

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Дознавателем отдела дознания по Кировскому району УМВД России по г. Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве.

Согласно версии полицейских, молодой человек, работая менеджером в маркетплейсе, с января по февраль 2024 года неоднократно оформлял доставку различных товаров в пункт выдачи, где он работал. После того как они поступали, злоумышленник извлекал содержимое из упаковок и присваивал. Он не оплачивал заказ и оформлял его как не выданный. Когда срок хранения товаров истекал, пустые упаковки возвращались обратно на склад предприятия.

В связи с большим объемом товарооборота мошенник полагал, что его действия останутся незамеченными. Однако в ходе проведения инвентаризации недостача была установлена и сотрудники компании обратились в полицию.

В ходе расследования задокументирована причастность обвиняемого к 15 эпизодам мошенничества. Причиненный ущерб составил около 195 тысяч рублей. Часть похищенных товаров изъята, остальное мужчина успел сбыть.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.