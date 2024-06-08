В Самаре трое жителей пытались продавать наркотики через Интернет-магазин

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Следователем СЧ по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей областного центра. Мужчины обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что организатор преступной группы - житель Самары 1996 года рождения в 2023 году стал предпринимать активные действия по поиску сообщников, а также по организации каналов сбыта запрещенных веществ. С целью осуществления преступного умысла он вовлек в преступную группу двух ранее судимых мужчин. С ними 27-летний самарец познакомился, когда отбывал наказание в одной из исправительных колоний.

Продумав способ совершения преступлений и структуру сообщества, распределили конкретные функциональные обязанности между его участниками, согласно которым, каждый из них выполнял строго отведенную ему роль. Реализация запрещенных веществ планировалась бесконтактным способом через Интернет-магазин и путем организации тайников-закладок. Довести до конца свой преступный замысел мужчины не смогли, так как их деятельность пресекли сотрудники полиции.

Сотрудники ОКОН Управления МВД России по г. Самаре поочередно задержали участников организованной группы на территории Куйбышевского района Самары. Из оборудованных задержанными тайников и находящегося в их пользовании автомобиля полицейские изъяли пластилин, упаковочные материалы, электронные весы, разделочную доску и свертки с веществом светлого цвета. Согласно проведенной в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области экспертизе, изъятое вещество является наркотическом средством – мефедрон, общей массой более 280 граммов.

Следователем собраны исчерпывающие доказательства причастности задержанных к инкриминируемым преступлениям. Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.