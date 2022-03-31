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В Самаре трое разбойников с огнестрелом напали на бухгалтера

31 марта 2022 13:48
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В Самаре трое разбойников напали на бухгалтера

По версии следствия, в ноябре 2021 года у обвиняемого, работающего водителем и осуществляющего доставку товара в продуктовые магазины, возник умысел на совершение разбойного нападения на главного бухгалтера одной из торговых точек, ежедневно осуществляющей инкассацию денежных средств. В целях реализации задуманного мужчина подыскал двоих сообщников и распределили роли между участниками преступной группы, при этом себе он отвел роль организатора. Кроме того, обвиняемый заранее приобрел огнестрельное оружие, которое хранил при себе.

В соответствии с ранее разработанным планом, 28 ноября 2021 года сообщники начали осуществлять наблюдение за потерпевшей, путем следования на автомобиле за ее транспортным средством. В момент, когда женщина вышла из машины и в связи со служебной необходимостью направилась к продуктовому магазину, двое обвиняемых в масках, совершили на нее разбойное нападение, в ходе которого один из мужчин произвел выстрел в  область брюшной полости последней. При этом женщина сопротивления не оказывала и выкинула сумку, в которой находились денежные средства в размере более 383 тысяч рублей на проезжую часть.  Далее, мужчины забрали указанные деньги и скрылись с места происшествия. Довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей они не смогли довести до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Благодаря грамотным действиям личного состава О МВД России по г. Новокуйбышевску обвиняемые были задержаны в кратчайшие сроки в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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