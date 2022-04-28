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В Самаре страховой агент повелся на развод мошенников и отдал им миллион

28 апреля 2022 10:38
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В Самаре страховой агент повелся на развод мошенников и отдал им миллион

Внимание! Не доверяйте якобы сотрудникам банка, которые предлагают вам перевести сбережения на «безопасные» счета.

Жителю Самары 1978 года рождения, работающему в страховой компании, позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности одного из банков. Незнакомец сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, и чтобы сохранить сбережения, нужно перевести их на безопасный счет. Доверившись собеседнику, мужчина перечислил на указанный им счет больше миллиона рублей, после чего незнакомец перестал выходить на связь. Поняв, что стал жертвой мошенника, самарец обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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