В Самаре слесарь украл велосипед у доставщика еды

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Сообщение о пропаже двухколесного транспортного средства у сотрудника сервиса доставки еды поступило в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре. Представитель организации пояснил сотрудникам полиции, что работник курьерской службы по прибытию на адрес доставки не пристегнул велосипед противоугонным устройством. Причиненный ущерб заявитель оценил в размере почти 13 000 рублей.



Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и осмотрели подъезд многоквартирного дома, где было оставлено имущество, провели поквартирный обход. В ходе опроса представитель службы доставки сообщил модель и цвет похищенного. Полученную информацию передали всем наружным службам полиции.



В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела полиции на метрополитене, осуществляя обход прилегающей к станции метро «Московской» территории, обратили внимание на мужчину с велосипедом, схожем по описанию с разыскиваемым. Гражданин в ходе разговора с полицейским не смог предоставить документы на транспорт и вразумительно объяснить, откуда взял велосипед. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина, работающий слесарем, признал свою вину. Изъятый велосипед вернули законному владельцу.



Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.