В Самаре слесарь украл велосипед у доставщика еды

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалисты «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели праздник для жителей одного из дворов Октябрьского района Самары.
В Самаре прошел Праздник двора «Т Плюс – родному городу»
В платформе для запуска рекламных кампаний билайн.ПРОдвижение появился счетчик аудиторий.
билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
В Самарском университете им. Королёва открылась 30-я Международная конференция "Передовые лазерные технологии" (ALT’23).
Ученые из 11 стран мира представят в Самаре исследования и разработки в сфере лазерных и квантовых технологий
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
В Администрации Самары обсудили итоги летней оздоровительной кампании
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
На пляжах Самары спасательные посты закончили работу
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
Темпы строительства новых школ - под контролем Правительства региона
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
АВТОВАЗ начнет продавать под маркой Lecar запчасти для иномарок
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
18 сентября - день мониторинга водных ресурсов и качества воды
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре слесарь украл велосипед у доставщика еды

18 сентября 2023 12:24
129
В Самаре слесарь украл велосипед у доставщика еды

Сообщение о пропаже двухколесного транспортного средства у сотрудника сервиса доставки еды поступило в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре. Представитель организации пояснил сотрудникам полиции, что работник курьерской службы по прибытию на адрес доставки не пристегнул велосипед противоугонным устройством. Причиненный ущерб заявитель оценил в размере почти 13 000 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и осмотрели подъезд многоквартирного дома, где было оставлено имущество, провели поквартирный обход. В ходе опроса представитель службы доставки сообщил модель и цвет похищенного. Полученную информацию передали всем наружным службам полиции.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела полиции на метрополитене, осуществляя обход прилегающей к станции метро «Московской» территории, обратили внимание на мужчину с велосипедом, схожем по описанию с разыскиваемым. Гражданин в ходе разговора с полицейским не смог предоставить документы на транспорт и вразумительно объяснить, откуда взял велосипед. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина, работающий слесарем, признал свою вину. Изъятый велосипед вернули законному владельцу.

 Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
18 сентября 2023  13:41
Самарская область представила туристические программы на Международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
88
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
752
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
684
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
531
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1894
Весь список