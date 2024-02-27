В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, бывшего в розыске с осени прошлого года

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В вечернее время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили информацию о том, что в крупном сетевом магазине нажата кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно выехали в супермаркет, расположенный на улице Физкультурной.

Работники службы безопасности торговой сети объяснили прибывшим патрульным, что с помощью системы видеонаблюдения выявили одного из посетителей, собирающегося совершить хищение. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя в тот момент, когда он намеревался пересечь линию касс, спрятав товары, которые хотел вынести из магазина.

Установив личность самарца и проверив ее по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1990 года рождения находится в розыске. Полицейские искали его как обвиняемого, скрывшегося от правосудия. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.