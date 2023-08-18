В Самаре пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере

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УФСБ России по Самарской области во взаимодействии со службой безопасности одной из банковских организаций региона пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере.

Установлено, что в декабре 2021 года руководитель дополнительного офиса кредитного учреждения Круглова, 1988 г.р., с целью хищения денежных средств, находящихся на банковских счетах клиентов, вступила

в преступный сговор с уроженцами Закавказья Адыгезаловым, 1987 г.р., и Мамедовым, 1990 г.р.

31 декабря 2021 года Круглова, находясь на своём рабочем месте,

с использованием учетной записи и пароля одного из сотрудников осуществила неправомерный вход в автоматизированную систему Банка, совершила операцию по закрытию счёта клиента без ведома последнего, после чего перевела денежные средства, размер которых составил более 18 млн рублей, на депозитный счёт, открытый ранее Мамедовым.

В период с 31 декабря 2021 года по 07 января 2022 года указанные лица обратили в свою пользу и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так, указанными лицами проведены операции по снятию наличных денежных средств на сумму более 15 млн рублей, из них порядка 3 млн рублей переведены на другие банковские карты (в том числе за рубеж), часть денежных средств легализованы Адыгезаловым путем приобретения автомобиля марки KIA K5, более 300 тыс. рублей злоумышленники потратили на оплату товаров в торговых точках г. Самары.

В январе 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159

УК РФ. Позднее указанное уголовное дело переквалифицировано на ч.4 ст.158 УК РФ.

В апреле 2023 года на основании приговора Ленинского районного суда г. Самары фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ. Круглова и Мамедов приговорены

к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима,

Адыгезалов – к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии

общего режима.

Государственным обвинением указанный приговор суда обжалован

в части ужесточения наказания.

19 июля 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда приговор изменен: в отношении Кругловой Е.Е. срок наказания увеличен до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, в отношении Адыгезалова срок наказания увеличен до

4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В отношении Мамедова приговор оставлен без изменения.