Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
Самарские полицейские продолжают предостерегать граждан от действий мошенников
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
В Россию могут начать импортировать слонов, жирафов и зебр из ЮАР
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
Все тренеры Самарской области получат статус педагогических работников
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
В Самаре 2,4 га земли острова Поджабный могут отдать дачникам
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
На 8 пляжах Самары лучше не купаться
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года.
108 студентов Самарской области получат стипендию губернатора за второй семестр прошлого учебного года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.75
-2.95
EUR 102.18
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День козы
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере

18 августа 2023 12:53
82
В Самаре пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере

УФСБ России по Самарской области во взаимодействии со службой безопасности одной из банковских организаций региона пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к краже в особо крупном размере.

Установлено, что в декабре 2021 года руководитель дополнительного офиса кредитного учреждения Круглова, 1988 г.р., с целью хищения денежных средств, находящихся на банковских счетах клиентов, вступила
 в преступный сговор с уроженцами Закавказья Адыгезаловым, 1987 г.р., и Мамедовым, 1990 г.р.

31 декабря 2021 года Круглова, находясь на своём рабочем месте,
 с использованием учетной записи и пароля одного из сотрудников  осуществила неправомерный вход в автоматизированную систему Банка,  совершила операцию по закрытию счёта клиента без ведома последнего, после чего перевела денежные средства, размер которых составил более 18 млн рублей, на депозитный счёт, открытый ранее Мамедовым.

В период с 31 декабря 2021 года по 07 января 2022 года указанные лица обратили в свою пользу и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так, указанными лицами проведены операции по снятию наличных денежных средств на сумму более 15 млн рублей, из них порядка 3 млн рублей переведены на другие банковские карты (в том числе за рубеж), часть денежных средств легализованы Адыгезаловым путем приобретения автомобиля марки KIA K5, более 300 тыс. рублей злоумышленники потратили на оплату товаров в торговых точках г. Самары.

В январе 2022 года  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159
 УК РФ. Позднее указанное уголовное дело переквалифицировано на ч.4 ст.158 УК РФ.

В апреле 2023 года на основании приговора Ленинского районного суда г. Самары фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ. Круглова и Мамедов  приговорены
 к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима,
 Адыгезалов  – к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии
 общего режима.

Государственным обвинением указанный приговор суда обжалован
 в части ужесточения наказания.

19 июля 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда приговор изменен: в отношении Кругловой Е.Е. срок наказания увеличен до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, в отношении Адыгезалова срок наказания увеличен до
 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 
 В отношении Мамедова приговор оставлен без изменения.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
18 августа 2023  13:39
Обновленный парк «Молодёжный» в Самаре почти готов принимать гостей
22
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
18 августа 2023  13:35
Уже завтра в Самаре откроется хакатон для творческих людей
15
Михаил Мишустин отметил качество модернизации производства самарского ОДК-Кузнецов.
17 августа 2023  17:36
В Самаре Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с Дмитрием Азаровым побывал на заводе ОДК-Кузнецов
468
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
773
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
346
Весь список