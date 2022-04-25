В Самаре преподаватель вуза брала взятки от студентов

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В Самаре закончено расследование уголовных дел, возбужденных по материалам оперативников Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

В транспортную полицию поступила информация о том, что преподаватель одного из вузов города Самары может быть причастна в получении взятки. По данному факту была проведена проверка, в ходе которой информация подтвердилась. В январе 2022 года в ходе оперативных мероприятий сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте с поличным была задержана доцент одной из кафедр вуза, 1972 года рождения. По версии оперативников, она получила незаконное денежное вознаграждение в сумме 52 500 рублей. В ходе дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции задокументированы факты получения от студентов взяток на сумму 97 500 рублей. Всего данным преподавателем от 8 студентов получено 150 000 рублей. За указанную сумму подозреваемая гарантировала беспрепятственную сдачу зачетов, экзаменов, курсовых работ и получение положительных оценок за них.

По данным фактам следственным отделом по Промышленному району г.Самары СУ СК России по Самарской области были возбуждены уголовные дела, предусмотренные ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч.1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

В настоящее время расследование указанных уголовных дел завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают, что лицо совершившее дачу взятки освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.