В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение

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21 февраля текущего года в полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина в период времени с 16:00 до 16:30 час., находясь в помещении комиссионного магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного дома на улице Пугачевский тракт открыто похитил золотую цепочку.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава самарского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет,рост 180 – 185 см., худощавого телосложения, короткие темные волосы.

Был одет: тонкая матерчатая куртка темного цвета, брюки темного цвета, белая водолазка, темная вязаная шапка.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции, дежурную часть ОП №7 Управления МВД России по г. Самаре (846) 330-00-02, 330-03-00 или 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!