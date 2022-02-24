В Самаре осудили болельщиков, напавших на правоохранителей на отдыхе

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В сентябре 2019 года члены неформального объединения болельщиков Самары в составе группы лиц осуществили акцию прямого воздействия в отношении сотрудников правоохранительных органов, находившихся на отдыхе с семьями. При этом правоохранителями предпринимались попытки избежать прямого контакта с оппонентами, однако члены преступной группы продолжали высказывать оскорбления в их адрес, после чего инициировали потасовку, в ходе которой сотрудникам силового ведомства нанесены травмы различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно с подразделением специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области осуществлено задержание нападавших. На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Самарской области в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела.

Красноглинским районным судом г. Самары один из лидеров неформального объединения признан виновным по ч. 3 ст. 111 УК РФ и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Двое других активных членов группы признаны виновными по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ и приговорены к 3 годам

8 месяцам лишения свободы с аналогичным режимом содержания.