В Самаре начальник ООО отдал мошенникам 2 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.



В Самаре начальнику отдела одного из обществ с ограниченной ответственностью 1983г.р., через сеть Интернет поступило заманчивое предложение. Неизвестные, представившись сотрудниками биржи, пообещали ему постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из интернет - платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды потерпевший взял кредит и перевел аферистам 2 100 000 р. после чего неизвестные перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.