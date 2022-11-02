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В Самаре на улице 22 Партсъезда нашли тело убитой молодой женщины

2 ноября 2022 13:18
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В Самаре на улице 22 Партсъезда нашли тело убитой молодой женщины

В Советском районе Самары произошло ЧП. В одном из ночных клубов женщина 1992 года рождения познакомилась с молодым человеком, после чего её тело обнаружили прохожие на улице. Об этом пишет ГТРК Самара со ссылкой на СУ СК России по региону. 

Выяснилось, что тело погибшей было обнаружено в 06:00 2 ноября около одного из домов, расположенных по улице 22 Партсъезда. У женщины было колото-резаное ранение в области груди. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, личность погибшей удалось установить очень быстро. 

На основании собранной информации полицейские задержали мужчину 1989 года рождения, как предполагается, причастного к преступлению. Следствие считает, что местный житель познакомился с погибшей в одном из развлекательных заведений, между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина ударил новую знакомую ножом в область груди и скрылся. 

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «убийство», в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. 

Как сообщает издание «Царьград», погибшая женщина была сотрудницей правоохранительных органов. 

Теги: Убийство

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