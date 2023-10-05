В Самаре мошенник менял скрины об оплате на фальшивки

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Общая сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.

В отделы полиции Управления МВД России по г. Самаре обратились сразу 6 местных жителей с заявлениями о мошеннических действиях. Потерпевшие рассказали, что хотели реализовать различные товары, в том числе и ювелирные изделия через один из популярных интернет-сервисов бесплатных объявлений. Товары потерпевшие отдали, а оплату так и не получили. Общая сумма ущерба составила порядка 70 тысяч рублей.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за подобные преступления 30-летний самарец. В полиции задержанный логист одной из местных организаций пояснил, что выбирал на сайте бесплатных объявлений товары, договаривался с продавцами о безналичной оплате. Потерпевшим отправлял или показывал, при личной встрече, поддельные скрины якобы сделанных банковских переводов. Суммы варьировались от 10 до 15 тысяч рублей. Среди заказов преобладали сотовые телефоны и ювелирные изделия, которые он в дальнейшем продавал случайным знакомым, а деньги тратил на собственные нужды.

По всем заявлениям органами дознания возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.