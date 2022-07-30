В Самаре кассирша не проводила чеки через кассу и присвоила себе 60 тысяч рублей

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В отдел полиции №8 Управления МВД России по г. Самаре обратился 40-летний представитель одного из филиалов сети продуктовых магазинов и сообщил о том, что в ходе проведения ревизии обнаружена недостача денежных средств на сумму более 60 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел выехали на место происшествия, опросили работников магазина, выяснили, в какой период времени могло произойти хищение денег. Подробно изучив видеоматериал с камер наблюдения, работающих в торговом помещении, полицейские пришли к выводу, что к пропаже денег причастна 24-летняя продавец-кассир, работающая в торговой точке.

Установлено, что девушка брала с покупателей деньги за товар, но деньги через кассу не проводила и чек не «закрывала». После ухода покупателя злоумышленница аннулировала чек и забирала деньги себе. Действия кассира зафиксировала камера видеонаблюдения.

В ходе опроса ранее не судимая девушка вину свою признала и сообщила, что таким образом она присвоила деньги порядка семи раз. Вырученные денежные средства она потратила на приобретение подарков к предстоящему семейному празднику, оплату кредитных обязательств и прочие расходы.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.