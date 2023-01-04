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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре директор автосервиса ограбил бывшего подчиненного

4 января 2023 12:28
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В Самаре директор автосервиса ограбил бывшего подчиненного

Утром 30 марта 2022 года в полицию от работника автосервиса, расположенного на Волжском шоссе, поступило сообщение о хищении ноутбука и сотового телефона. Заявитель 1989 года рождения уточнил, что к нему на работу приехал бывший работодатель, между ними произошел конфликт в ходе которого мужчина вырвал у него из рук ноутбук и сотовый телефон, сел в автомобиль и уехал.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявителя приметы подозреваемого, описание автомобиля и похищенного, довел информацию до личного состава отдела полиции, направил на место происшествия ближайший экипаж наружной службы и следственно-оперативную группу.

Подозреваемого в совершении преступления задержали в кратчайшие сроки на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе общения со следователем мужчина 1971 года рождения признался в том, что отобрал у оппонента технику для того, чтобы удалить клиентскую базу. Более 5 лет назад потерпевший устроился на работу в автосервис задержанного. В ходе выполнения своих служебных обязанностей он имел доступ к клиентской базе. В декабре 2021 года работник уволился, после чего устроился в другой автосервис. Как пояснил подозреваемый, спустя время клиенты его организации получили смс-рассылку об открытии нового автосервиса. С целью выяснения причин подобного поведения 51-летний директор организации установил место работы бывшего подчиненного и прибыл по адресу. В ходе словесной перепалки он схватил ноутбук и сотовый телефон, и впоследствии удалил контакты своих клиентов с устройств. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Уголовное дело

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