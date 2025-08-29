В Самаре частный перевозчик обвиняется в краже 750 тысяч с банковской карты у клиента

120

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.в,г ч.3 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета, совершенное в крупном размере), в отношении ранее не судимого 35-летнего местного жителя.

В ходе предварительного следствия установлено, что общая сумма ущерба, причиненного мужчине 1965 года рождения противоправными действиями обвиняемого, превысила 750 тысяч рублей.

Знакомство обвиняемого и потерпевшего произошло возле железнодорожного вокзала: местный житель, занимающийся частным извозом, обратил внимание на нетрезвого пешехода. В ходе разговора водитель выяснил, что мужчина находится в городе проездом и недавно покинул компанию знакомых. Воспользовавшись ситуацией, он предложил свои услуги и отвёз гостя областного центра в гостиницу.

Во время поездки пассажир попросил помочь снять деньги в банкомате, в результате чего конфиденциальный PIN-код его банковской карты стал известен водителю. В пути следования, воспользовавшись состоянием клиента, злоумышленник забрал банковскую карту из его куртки.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, он признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и возместил причиненный потерпевшему ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.