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В Самаре будут судить семерых участников группы, спровоцировавших три конфликта с избиением подростков

10 сентября 2024 10:44
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В Самаре будут судить семерых участников группы, спровоцировавших три конфликта с избиением подростков

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи молодых людей в возрасте от 14 до 23 лет уроженцев иностранных государств. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 12 преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений).

По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в Самаре на парковке крупного торгового центра, в парке «Победа» и на ул. Аэродромной у дома 98 участники группы из хулиганских побуждений спровоцировали три конфликта с применением насилия в отношении подростков. В результате телесные повреждения получили девять потерпевших.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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