В Самаре активизировались мошенники со счетчиками

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В социальных сетях появилась информация, что в Самаре некая группа лиц предлагает услуги по поверке счетчиков на дому от имени ФБУ «Самарский ЦСМ». "Официально заявляем, что сотрудники ФБУ «Самарский ЦСМ» никакого отношения к этому не имеют. Более того, запомните сами и передайте своим друзьям и родственникам, особенно пожилым - в виду высокой загруженности работники ФБУ «Самарский ЦСМ» не обзванивают клиентов и не ходят по квартирам с предложением о поверке индивидуальных приборов учета", - сообщает ФБУ «Самарский ЦСМ».

В Самаре поверка счетчиков горячей и холодной воды на месте установки ФБУ «Самарский ЦСМ» не производится. Если к вам от имени ФБУ «Самарский ЦСМ» обратился такой «сотрудник», можно с высокой долей вероятности говорить, что это аферист. Зачастую предлагают провести поверку сразу обоих счетчиков и берут за это гораздо большие деньги, чем эта работа стоит на самом деле. Обращаем ваше внимание, что, как правило, интервал между поверками составляет четыре года для счетчиков горячей воды и шесть – для холодной.

Проводить работы по поверке счетчиков горячей и холодной воды могут только аккредитованные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Убедиться в наличии и аккредитации Вы можете в реестре аккредитованных лиц на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Номер записи в реестре аккредитованных лиц на право работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений ФБУ «Самарский ЦСМ» № RA.RU.311429. Сведения о результатах поверки должны быть размещены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений - ФГИС «Аршин».