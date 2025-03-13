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В Самаре аферисты запугали мужчину и он отдал им 400 000 рублей

13 марта 2025 10:43
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В Самаре аферисты запугали мужчину и он отдал им 400 000 рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В Самаре, местному жителю1948г.р. через различные мессенджеры и посредством сотовой связи поступили сообщения от якобы оператора сотовой связи, работника банка и сотрудника правоохранительных органов. Они сообщили мужчине, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что теперь ему грозит уголовная ответственность. Чтобы заблокировать незаконные переводы и избежать скамьи подсудимых все деньги надо перевести на указанный ими счет. Потерпевший, испугавшись и поверив мошенникам, перевел на указанный счет порядка 400 000р. после чего аферисты перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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