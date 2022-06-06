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В Самара мужчина угнал Инфинити вместе с владелицей

6 июня 2022 12:52
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В Самара мужчина угнал Инфинити вместе с владелицей

В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении неоднократно ранее судимого за кражи, мошенничества и разбои безработного жителя Сызрани 1981 года рождения.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении открытого хищения имущества комиссионного магазина.

Также рецидивист обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой» (два эпизода),  ч. 4. ст. 166  УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, причинившее особо крупный ущерб и совершенное с угрозой причинения насилия, опасного для жизни и здоровья) совершенных в один день в отношении жительницы Кинель-Черкасского района Самарской области 1994 года рождения – водителя «Infiniti fx 37».

Оперуполномоченные уголовного розыска установили все события, которые могли привести к трагической развязке, но были прерваны грамотными действиями сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району старших лейтенантов полиции Андрея Амосова,  Дениса Свиридова, Олега Семенова и Дмитрия Лобастова.

23 октября 2021 года в дневное время обвиняемый пришел в один из ломбардов Октябрьского района областного центра, разбил витрину принесенным с собой молотком и открыто похитил золотые изделия на общую сумму около 58 тысяч рублей. Девушка – продавец, не испугалась нападения и нажала тревожную кнопку агентства безопасности. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия и в этот же день сдал ювелирные изделия в ломбард на ул. Ново-Садовой.

Сотрудники полиции, посмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных в комиссионном магазине, составили и распространили ориентировку на розыск подозреваемого среди личного состава отделов полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Установили круг общения, родственников и места возможного нахождения злоумышленника, организовали засадные мероприятия.

Когда злоумышленнику стало известно, что его разыскивают сотрудники полиции, он, скрываясь, совершил ряд тяжких преступлений - в Ленинском районе Самары увидел ранее незнакомую девушку, которая садилась на водительское сиденье автомобиля «Infiniti fx 37» и, с его слов, решил ограбить ее. Подойдя к автомобилю, он резко открыл переднюю пассажирскую дверь, сел на сидение, схватив водителя правой рукой за воротник куртки, стал угрожать расправой и убийством. При этом мужчина, удерживая руку в кармане одежды, создавал видимость нахождения там оружия. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, девушка передала грабителю две золотые цепочки с кулонами и всю имеющуюся наличность – три тысячи рублей. После этого злоумышленник приказал ей ехать в направлении улицы Вилоновской. В пути следования, угрозами заставил ее обратиться через смс к родственнику с просьбой перечислить 30 тысяч рублей, а когда денежные средства поступили на карту – снять их в банкомате, передать ему и отвести его в Сызрань.

Девушка – водитель, опасаясь за свою жизнь и здоровье, в пути следования с целью привлечь внимание неоднократно грубо нарушала правила дорожного движения – превышала скорость, а при подъезде к стационарному посту ДПС светом фар начала подавать сигналы сотрудникам полиции.

Когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, потерпевшая выбежала к ним, крича, что ее похитили. Полицейские, убедившись в отсутствии у злоумышленника оружия, задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Доставленный в отдел полиции для разбирательства задержанный вину в противоправных деяниях признал, выразил готовность сотрудничать со следствием.

Судом, по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен значительный объем следственных действий, собрана доказательственная база, возбужденные уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении жителя Сызрани направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

Теги: Уголовное дело

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