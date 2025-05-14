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В России появился новый вид мошенничества с фейковыми маркетплейсами

14 мая 2025 09:27
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В России появился новый вид мошенничества с фейковыми маркетплейсами

В России зафиксирован новый вид телефонного мошенничества, связанный с онлайн-торговлей. Злоумышленники представляются представителями маркетплейсов и предлагают доставить товары на дом, требуя СНИЛС, ИНН и код из SMS. Об этом сообщила генеральный директор компании по кибербезопасности STCrypt (SafeTech Group) Дарья Верестникова.

«Вам звонят якобы из пункта выдачи маркетплейса и предлагают доставить заказанные товары на дом. Правда, для оформления доставки нужно предоставить персональные данные: СНИЛС, ИНН и иногда даже код из СМС», — поделилась Верестникова с РИА Новости

После получения данных жертве звонит «товарищ майор», сообщает якобы о взломе «Госуслуг» и угрозе потери денежных средств. Мошенники убеждают перевести деньги на «безопасный» счет или передать их наличными. По словам эксперта, такие схемы успешны, поскольку россияне боятся потерять средства через аккаунт «Госуслуг». 

Теги: Мошенники

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