В России мошенники начали активно использовать «социологические опросы»

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко заявила, что мошенники начали активно использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей» для формирования баз данных потенциальных жертв, сообщает РИА Новости.

Дайнеко рассказала, что под видом соцопросов происходит мошеннический сбор данных россиян.

«Использование методов социальной инженерии позволяет мошенникам и собирателям данных получить эти сведения из простой беседы или онлайн-опроса и сделать предварительные выводы о психологическом портрете человека и его "привлекательности" для дальнейшего обмана», — предупредила она.

Специалист добавила, что интерес злоумышленников к опросам связан более критичным отношениям россиян к звонкам, смс и электронным письмам, в которых присутствуют запросы информации о банковском счете. «А вот на разного рода "социологические опросы", "исследования потребителей" готовы общаться охотнее», — уточнила она.

Дайнеко отметила, что стоимость подобной базы определяется числом потенциальных жертв: чем их больше, тем дороже стоит информация. Кроме того, важен «скоринговый балл» россиянина — не только сведения о нем из официальных документов, но и оценочная характеристика о внушаемости и доверчивости человека.

«Просто база, слитая или похищенная, из миллионов "строк" мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого — ее отработка потребует от мошенников значительных трудовременных затрат. Самая важная часть — это то, что нельзя найти в сети — личностные характеристики человека», — заключила Дайнеко.