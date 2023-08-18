В Приволжском районе задержали местного жителя, угрожавшего приятелю ножом

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Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Около пяти часов утра в дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение, что местному жителю 1987 года рождения причинены телесные повреждения, и угрожают убийством.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции оказали мужчине первую доврачебную помощь и передали его медикам. Специалисты, осмотрев порезы и ушибы на теле потерпевшего, дали заключение, что в госпитализации местный житель не нуждается. Мужчина пояснил полицейским, что находился в гостях в соседнем доме, где в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с приятелем. Из-за расхождения во мнениях по различным жизненным ситуациям гостеприимный хозяин приставил ему нож к горлу и пообещал лишить жизни. Как выяснили сотрудники полиции, потерпевший в ходе борьбы за свою жизнь получил несколько порезов и ушибов, но смог выбраться и попросить помощи у соседей. При осмотре места происшествия полицейские изъяли предметы и следы, которые приобщили в качестве вещественных доказательств, а так же выяснили, что злоумышленник убежал из своего дома в неизвестном направлении.

Оперативный дежурный ориентировал наружные службы на розыск подозреваемого. Через час сотрудники ДПС обнаружили на одной из улиц районного центра мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, и доставили его в территориальный отдел полиции. В ходе опроса безработный, ранее судимый за кражу местный житель 1980 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении селянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.