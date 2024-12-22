В Приволжском районе сельчанин с вилами напал на мужчину

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от жителя областной столицы о нанесении ему телесных повреждений неизвестным.

Со слов местных жителей и пострадавшего сотрудники органов внутренних дел восстановили последовательность событий: в село Бестужевка потерпевший приехал с семьей для уборки дачного участка. После насыщенного дня он решил выехать на окраину поселения для выгрузки засохшей зелени, где встретил мужчину, который подошел к нему и запретил разгружать содержимое прицепа, после чего между ними возник словесный конфликт. В ходе выяснения отношений злоумышленник схватил лежавшие на земле вилы, нанес ими удар в область бедра своему оппоненту, а затем направил их в область груди заявителя, и, высказав слова угрозы убийством, скрылся.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшего 2002 года рождения противоправными действиями причинен легкий вред.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его по месту проживания. В ходе опроса ранее не судимый местный житель 1967 года рождения сознался в содеянном.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении фигуранта возбуждены и объединены в одно производство два уголовных дела.

По ходатайству органа дознания судом мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.